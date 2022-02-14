Мэрия Орла готовится к возможным ЧП на праздники

Муниципалитет по традиции перейдет на особый режим службы.

Мэрия Орла издала постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Подобные документы всегда принимаются в преддверии праздников. На этот раз они приурочены к грядущим 23 Февраля и 8 Марта. Руководящий состав мэрии, как обычно, перейдет на особый режим работы в дни, которые для других горожан будут праздничными и выходными.

Постановление издано в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий в День защитника Отечества и в Международный женский день. Управлению муниципальной службы и кадров администрации города поручено составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников управлений и руководителей структурных подразделений администрации с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Особый режим будет действовать в периоды с 17:00 22 февраля до 09:00 24 февраля и с 17:00 5 марта до 9:00 9 марта. Как обычно, руководителям предприятий, организаций и учреждений города независимо от форм собственности рекомендовано организовать аналогичное круглосуточное дежурство на своих предприятиях в те же периоды времени. Графики дежурств от тех, кто откликнется, также будет собирать «Единая дежурно-диспетчерская служба». Мэрия поручила также проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия. Курировать весь этот процесс будет городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Городскому управлению МВД рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий.

ИА «Орелград»