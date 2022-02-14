Ритуальные услуги и установка окон набрали популярность в Орле

Специалисты оценили рынок оказания платных услуг жителям областного центра.

Обзорная информация о рынке платных услуг представлена администрацией города Орла. Согласно ей, по состоянию на 1 января 2022 года в областном центре насчитывалось 1197 организаций по оказанию платных услуг населению. За прошедший год их общее количество осталось на прежнем уровне. Мониторинг в этой сфере деятельности осуществляется более чем по 20 видам услуг, отмечают специалисты.

Наиболее популярными и востребованными горожанами в минувшем году были такие услуги, как пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт сложной бытовой техники, оказание парикмахерских и фотоуслуг, изготовление и установка окон, дверей и лоджий из ПВХ и алюминия, изготовление металлоизделий и мебели, а также ритуальные услуги и услуги автомастерских и автомоек.

«В 2021 году также наблюдалась подвижность данной отрасли: открывались и одновременно закрывались небольшие парикмахерские, ателье по ремонту одежды, — следует из отчета городских властей. — Введены в эксплуатацию несколько автомоек самообслуживания, в том числе на территориях торговых центров».

ИА «Орелград»