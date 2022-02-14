В 2021 году орловцы реже болели паразитарными заболеваниями, но чаще ОРЗ и «ковидом»

Педикулез регистрировался в 1,7 раза реже, чем обычно.

В 2021 году орловцы реже болели некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями, но значительно чаще — ОРЗ и «ковидом». Об этом в пятницу рассказал Александр Румянцев, глава орловского Роспотребнадзора, на расширенном заседании коллегии своего ведомства.

По словам Румянцева, в прошлом году было отмечено снижение заболеваемости по острым кишечным инфекциям (на 30%), ветряной оспе (в 2 раза) и педикулезу (в 1,7 раза). Также люди на 45% реже стали обращаться за помощью по поводу присасывания клещей.

При этом, количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось почти в три раза. Что касается роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, то он составил 30%.

ИА «Орелград»