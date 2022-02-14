В 2021 году орловцы реже болели паразитарными заболеваниями, но чаще ОРЗ и «ковидом»

14.2.2022 | 9:00 Медицина, Новости

Педикулез регистрировался в 1,7 раза реже, чем обычно.

В 2021 году орловцы реже болели некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями, но значительно чаще —  ОРЗ и «ковидом». Об этом в пятницу рассказал Александр Румянцев, глава орловского Роспотребнадзора, на расширенном  заседании коллегии своего ведомства.

По словам Румянцева, в прошлом году было отмечено снижение заболеваемости по острым кишечным инфекциям (на 30%),  ветряной оспе (в 2 раза) и педикулезу (в 1,7 раза). Также люди на 45% реже стали обращаться за помощью по поводу присасывания  клещей.

При этом, количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось почти в три раза. Что касается роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, то  он составил 30%.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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