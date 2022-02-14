В Орловской области домашний скот сгорел в пожаре

14.2.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Человеческих жертв удалось избежать.

Домашний скот сгорел в пожаре, который произошел в субботу в Залегощенском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 20.17 стало известно о том, что горит деревянный дом и пристройки в деревне Ржавец. В результате пожара дом выгорел изнутри, также частично выгорели пристройки и хозпостройка. Из горящей хозпостройки пожарные эвакуировали газовые баллоны, что минимизировало ущерб.

Пожар обошелся без человеческих жертв. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград» 

 

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