В Орловской области домашний скот сгорел в пожаре

Человеческих жертв удалось избежать.

Домашний скот сгорел в пожаре, который произошел в субботу в Залегощенском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 20.17 стало известно о том, что горит деревянный дом и пристройки в деревне Ржавец. В результате пожара дом выгорел изнутри, также частично выгорели пристройки и хозпостройка. Из горящей хозпостройки пожарные эвакуировали газовые баллоны, что минимизировало ущерб.

Пожар обошелся без человеческих жертв. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»