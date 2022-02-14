В Орловской области наркодельцы спрятали героин на детской площадке

Закладчики наркотиков были разоблачены и получили заслуженное наказание.

Вступил в силу обвинительный приговор Советского районного суда города Орла, вынесенный осенью прошлого года в отношении двух уроженцев одной из среднеазиатских республик. Было установлено, что в Орловскую область они приехали с определенной целью, а именно – подельники планировали наладить в регионе сбыт героина. Как установили следствие и суд, «на работу» молодые люди были приняты при помощи мессенджера. Они связались с неустановленным «владельцем интернет-магазина», который предложил им заработать на сбыте наркотиков.

Действовали дельцы по хорошо известной оперативникам схеме. Прибыв в Орел и устроившись на съемной квартире, они получили от «работодателя» координаты тайника, в котором была спрятана оптовая партия героина. Затем они этот наркотик расфасовали и принялись закладывать его мелкими розничными дозами в тайники. Их действиями руководил все тот же «работодатель», настоящего имени которого дельцы, как выяснилось, даже не знали. Зато о них знали оперативники, которые установили наблюдение за подозрительной группой и, что называется, вели их. Поэтому все действия наркосбытчиков тщательно фиксировались.

Гости из ближнего зарубежья заложили героин в несколько тайников, причем действовали они не только в Орле. Так, один из них на автомобиле съездил в город Мценск, где спрятал пакетик с наркотиком на детской площадке. Героин он буквально заснул под детскую игровую форму, выполненную в виде «Паровоза». Затем молодой человек сфотографировал тайник на свой телефон и отправил фото «работодателю», тем самым не только отчитавшись перед ним о сделанном, но и дав ориентир для потенциального покупателя наркотика. Вина подсудимых была доказана в судах двух инстанций. Один из них получил 11, а второй — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»