Орловцы перевели налоговикам 10 миллионов через интернет

15.2.2022 | 9:09 Новости, Экономика

Названы масштабы оформлений налоговых деклараций в режиме онлайн.

В Орловской области за 2021 год жители региона через свои личные кабинеты на сервисе налоговой службы сформировали более 5 тысяч платежных документов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Такие данные привели в региональном управлении ФНС России. В ведомстве отмечают, что с каждым годом растет популярность подобных услуг, растут и объемы их оказания. Так, по состоянию на 1 января 2022 года уже более 270 тысяч жителей Орловщины завели «Личный кабинет для физических лиц».

В УФНС подсчитали, что только за прошедший год количество пользователей данного сервиса в Орловской области увеличилось примерно на 28 тысяч человек. Ресурс позволяет наладить комфортное взаимодействие с налоговой службой в режиме онлайн, что приобрело особую актуальность в период пандемии. Получить доступ к сервису можно одним из трех способов, например, с помощью логина и пароля, полученного в любом налоговом органе России или МФЦ, независимо от места постановки на учет. Другие варианты – доступ с помощью квалифицированной электронной подписи или с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Напомним, что «Личный кабинет для физических лиц» позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат и задолженности по налогам перед бюджетом, — говорят в региональном управлении ФНС. – Он также позволяет получать и распечатывать налоговые уведомления, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, обращаться в налоговые органы без личного визита, формировать платежные документы и оплачивать налоги онлайн».

ИА «Орелград»

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