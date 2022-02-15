Орловцы жалуются губернатору на опасные дороги

Клычков призвал к действиям Парахина.
Во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова жители города активно жаловались ему на опасное состояние пешеходных зон: их никто не посыпает песком, хотя на дорогах — гололедица.
Клычков призвал мэра Орла Юрия Парахина «спасать людей»: «Огромное количество жалоб было. Юрий Николаевич, у меня не то чтобы просьба, — нужно просто спасать людей. Иначе травмпункты наполнятся…»
Ранее жители Орла критиковали городские власти и «Спецавтобазу» за провал в уборке города от последствий снегопада.
ИА «Орелград»