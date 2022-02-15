Почти 400 водителей арестовали в Орловской области

Административному аресту подвергались грубые нарушители ПДД.

В Орловской области в 2021 году в отношении водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, в суды было направлено 6122 материала. По результатам их рассмотрения решения о лишении права управления транспортными средствами были приняты в отношении 1785 граждан. Еще 381 водитель был подвергнут административному аресту. Такие данные приведены в годовом докладе об оперативной обстановке, который был подготовлен региональным управлением МВД.

Согласно приведенной статистике, всего в отчетном периоде с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений в Орловской области было выявлено 729 369 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вынесено 713 683 постановления о наложении административного штрафа за нарушения ПДД. Их общая сумма составила 580,466 миллиона рублей. На начало текущего года из этой суммы было взыскано 365,297 миллиона, то есть орловцы не очень охотно и оперативно оплачивают штрафы.

«По вине нетрезвых водителей, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 77 автоаварий, в которых 11 человек погибли и 115 получили ранения, — сообщается также в докладе. — Сотрудниками ДПС пресечено 2213 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 277 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ. В целях профилактики нарушений ПДД проведено 1288 профилактических мероприятий, из них 647 – с детьми».

ИА «Орелград»