Шесть районов Орловской области получат автоклубы

Колпнянский, Кромской, Ливенский, Мценский, Новодеревеньковский и Покровский районы.

Более 30 млн рублей выделено на закупку автоклубов для шести районов Орловской области. Соответствующие субсидии получат Колпнянский, Кромской, Ливенский, Мценский, Новодеревеньковский и Покровский районы.

«В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2022 году в Орловскую область поступят 6 передвижных культурных центров или автоклубов. В последующие годы автоклубы будут приобретены во все районы области.

Автоклубы представляют собой автотранспортное средство, которое позволяет проводить любые культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой, доступной для проезда территории.

Автоклуб вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры – всё необходимое для концертов и кинопоказов», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»