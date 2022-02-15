В ОНФ рассказали, когда отремонтируют подвесной мост к озеру Светлая жизнь

После трехлетней переписки власти согласились отремонтировать мост летом.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта заявили о том, что уже летом 2022 года в Орле будет отремонтирован подвесной мост через реку Оку, который ведет к озеру Светлая жизнь. Он был построен в 1994 году. Этот мост связывает Заводской район с дачным массивом на правом берегу Оки и открывает путь на указанное озеро, на котором расположен один из двух легитимных пляжей областного центра.

Как говорят в ОНФ, общественники обращались в мэрию в 2019, 2020 и 2021 годах с предложением отремонтировать обветшавший мост. Тем самым они отреагировали на обращение горожан, поступившее еще летом 2019-го. По данным ОНФ, 1 февраля администрация Орла заключила с подрядчиком соглашение на проведение ремонта указанного моста, а сами работы должны быть завершены в августе этого года. Впрочем, одна попытка восстановить мост уже благополучно провалилась.

«В 2020 году был заключен контракт с подрядчиком, который взял на себя обязательства по проведению ремонта пешеходного моста, — напоминают в региональном отделении ОНФ. — Однако с поставленной задачей он не справился и осенью того же года контракт с ним был расторгнут. Активисты Народного фронта повторно обратились к властям с предложением произвести очередной аукцион и определить нового подрядчика. После этого администрация города в течение 2021 года занималась поиском нового подрядчика. Удалось это сделать только в феврале 2022 года. Победившей в аукционе оказалась орловская фирма».

В список работ включены ремонт сходов с моста, восстановление и покраска перильного ограждения, вырубка деревьев и поросли в подмостовом пространстве, а также асфальтирование пешеходной части моста. Цена контракта составляет 1,873 миллиона рублей.

ИА «Орелград»