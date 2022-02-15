В Орле пройдет фестиваль патриотической песни «Моя Россия»

Приём заявок открыт.

Администрация Орла объявила о проведении девятого городского фестиваля патриотической песни. Заявки принимаются до 7 марта этого года включительно.

Участниками фестиваля могут стать орловцы от 14 до 35 лет.

Исполнитель (или группа исполнителей) должны исполнить песню и записать себя на видео. Продолжительность видеоролика — не более 4 минут.

Фестиваль пройдёт в два этапа. Обладатели Гран-при получат награду в размере 6 897 рублей. Денежные вознаграждения получат так же участники, вошедшие в тройку победителей.

Заявки и видеоматериалы можно отправить на почту: mp57orla@yandex.ru

ИА «Орелград»