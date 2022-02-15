В Орле пройдет фестиваль патриотической песни «Моя Россия»

15.2.2022 | 13:01 Культура, Новости

Приём заявок открыт.

Администрация Орла объявила о проведении девятого городского фестиваля патриотической песни. Заявки принимаются до 7 марта этого года включительно.

Участниками фестиваля могут стать орловцы от 14 до 35 лет.

Исполнитель (или группа исполнителей) должны исполнить песню и записать себя на видео. Продолжительность видеоролика — не более 4 минут.

Фестиваль пройдёт в два этапа. Обладатели Гран-при получат награду в размере 6 897 рублей. Денежные вознаграждения получат так же участники, вошедшие в тройку победителей.

Заявки и видеоматериалы можно отправить на почту: mp57orla@yandex.ru

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования