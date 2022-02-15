Желающих ремонтировать орловский Красный мост снова не нашлось

Ни один подрядчик не подал заявку на реконструкцию моста.

Электронный аукцион по поиску подрядчика для реконструкции Красного моста в Орле снова признали несостоявшимся.

Протокол комиссии гласит: «открытый конкурентный способ признаётся несостоявшимся в связи с тем, что, по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки».

Теперь аукцион, по всей вероятности, будет объявлен заново. Возможно, требования к подрядчику будут смягчены, если удастся согласовать с их Минфином.

Предыдущий аукцион так же был признан несостоявшимся из-за отсутствия потенциальных подрядчиков. Однако в документации к последнему аукциону указано, что одну заявку всё-таки подали. Но дополнительная информация отсутствует.

ИА «Орелград»