Благоустройство усадьбы Фета под Орлом обойдется в 56 миллионов

В Мценском районе начали поиск подрядчика для выполнения работ.

Тендер на благоустройство усадьбы Шеншиных в деревне Волково объявила администрация Подмокринского сельского поселения Мценского района. Цена контракта составит чуть более 56 миллионов рублей. Эти деньги местные власти получили в виде федерального гранта, выделенного в рамках проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Поясним, что усадьба Шеншиных – это, фактически, родовая усадьба известного поэта Афанасия Фета. Его отец носил фамилию Шеншин.

Как следует из конкурсной документации, на территории усадьбы в парке Шеншиных должны появиться игровые площадки, качели, стилизованные под старину скамьи, в том числе подвесные. Весь парк опутают красивыми гирляндами. Кроме того, в нем будут высажены клены ценных пород. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2022 года. Подрядчик должен выполнять все работы лично, хотя по условиям контракта ему будет разрешено привлекать субподрядчиков и специализированные организации.

Все материалы и оборудование поставляются подрядчиком своими силами и за свой счет: все необходимые для производства работ материалы уже включены в стоимость выполнения работ. При этом запрещено использовать изделия и материалы, уже бывшие в употреблении. Именно подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Кстати, ночные работы на объекте будут запрещены. Они должны стартовать не ранее 7 часов утра и завершаться не позднее 21 часа вечера. В выходные и праздничные дни работать будет можно, но только по предварительному согласованию с заказчиком.

Отметим, что по условиям контракта подрядчик обязан не позднее 1 апреля 2022 года установить на объекте систему удаленного видеонаблюдения (не менее двух камер). Это необходимо для удаленного контроля за производством работ. Чиновники получат возможность вести «беспрерывный дистанционный круглосуточный контроль в режиме реального времени за строящимся объектом и прилегающей территорией». Система видеонаблюдения должна иметь защищенный авторизованный доступ к видеоизображению и должна быть приспособлена к круглосуточной и всесезонной работе.

ИА «Орелград»