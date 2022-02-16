Летающий объект обнаружен в запретной зоне под Орлом

Объект оказался дроном, запущенным для доставки в колонию мобильников.

В Орловской области сотрудники исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино, предотвратили очередную попытку доставки запрещенных предметов на территорию этого режимного учреждения. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. О предполагаемой доставке сотрудники колонии узнали заранее по своим оперативным каналам. В результате в 30-ти метрах от ограждения внутренней запретной зоны ИК-5 сотрудниками оперативного отдела учреждения был задержан гражданин 1992 года рождения.

При себе у него имелся кейс с беспилотным летательным аппаратом, пультом управления, а также два полиэтиленовых свертка. Внутри последних были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, четыре сим-карты и два USB-провода. В отношении данного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Решения о его привлечении к ответственности примет управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Материалы в это ведомство уже переданы.

Ранее на заседании ведомственной коллегии начальник орловского УФСИН Владимир Волосевич доложил, что в 2021 году велась работа, направленная на предотвращение доставки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Прежде всего, это касается средств мобильной связи. Всего в минувшем году было изъято 148 сотовых телефонов. За передачу и попытку передачи запрещенных предметов осужденным были задержаны 19 граждан, из них 17 уже привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»