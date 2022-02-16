На Болховском шоссе Орла столкнулись четыре автомобиля

Один из водителей пострадал.

Вчера вечером на Болховском шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей. Один из водителей получил телесные повреждения.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 20.10 в районе дома № 2 Б по Болховскому шоссе автомобиль «Шкода Ети» врезался в грузовик КамАЗ. После этого в ДТП попали также «Киа Спортейдж» и «Шевроле», ехавшие во встречном направлении.

Травмы получил водитель «Шкоды», но после медицинского осмотра он был отпущен.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЕ.

По сообщению «Первого областного телеканала», водитель «Шкоды» был пьян, а грузовик КамАЗ является служебным транспортом «Спецавтобазы».