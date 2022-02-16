Обманутые потребители в Орле отсудили 4,3 миллиона

Оглашена статистика выигрышных дел о защите прав потребителей.

Как уже рассказывал «Орелград», управление Роспотребнадзора по Орловской области представило доклад об итогах своей деятельности за 2021 год. С ним на оперативном совещании в администрации региона выступил глава ведомства Александр Румянцев. Краткая версия отчета опубликована на официальном сайте орловского Роспотребнадзора. Из него, в частности, следует, что в минувшем году в целях защиты прав потребителей в суды было подано 28 исковых заявлений.

Отметим, что 12 таких исков были поданы ведомством в защиту прав неопределенного круга потребителей, 14 — в защиту прав конкретных граждан. В последнем случае это, в основном, были споры в сфере розничной торговли, в том числе дистанционной, а также в сфере оказания транспортных, туристских, образовательных и бытовых услуг. Кроме того, два иска касались ликвидации индивидуальных предпринимателей, допустивших неоднократные грубые нарушения прав потребителей. Также было дано 18 заключений в судах, где рассматривались иски самих потребителей.

«В результате помощи, оказанной специалистами управления, по решениям судов в пользу потребителей присуждено денежных средств на сумму более 4,3 миллиона рублей, — сообщает региональный Роспотребнадзор. — В 2021 году в сфере защиты прав потребителей проведено 185 контрольно-надзорных мероприятий, из них в 53 процентах случаев выявлены нарушения обязательных требований».

Также было проведено 100 административных расследований, в результате нарушения были выявлены в 80-ти из них. По результатам этих мероприятий было вынесено 433 постановления по делам об административных правонарушениях. Сумма наложенных на виновных штрафов составила 1,426 миллиона рублей. Также сообщается, что в 2021 году по вопросам защиты прав потребителей было проведено 70 профилактических мероприятий для предпринимателей, а гражданам в рамках работы «горячей линии» по данным вопросам было дано 9414 консультаций.

ИА «Орелград»