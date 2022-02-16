Орловцам, скрывающим выигрыши в лотерею, пригрозили

Счастливые обладатели выигрышей обязаны отдать долю государству.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что декларационная кампания 2022 года находится в полном разгаре. Она стартовала с первых чисел января и в этом году продлится до 4 мая включительно. До указанного дня орловцам необходимо отчитаться о доходах, полученных в прошлом году, и заплатить государству налоги с них.

«Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года – не распространяется, — уточнили в областной налоговой службе. — Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года».

Что касается остальных, то им стоит уложиться в срок: за опоздание налогоплательщикам грозит штраф. Также УФНС напоминает, что подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам и адвокатам, учредившим адвокатский кабинет. Простые граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных, например, от продажи недвижимости или транспортных средств, которая была в собственности меньше минимального срока владения. Также подать декларацию надо тем, что получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Представить декларацию о доходах необходимо в налоговую инспекцию по месту своего учета: при посещении налогового органа, по почте или через «Личный кабинет налогоплательщика», — говорят налоговики. — Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2021 года. Теперь сделать это можно заранее с помощью единого налогового платежа, который перечисляется через «Личный кабинет» или интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин».

ИА «Орелград»