Орловчане научились экономить с помощью интернет-звонков МТС

В Орловской области почти каждый четвёртый абонент МТС использует возможности современной сети и звонит с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE — голосовая связь через сеть LTE). К таким выводам пришли эксперты МТС после того, как провели в 2021 году модернизацию телеком-оборудования в Орловской области. Мы решили вместе со специалистами МТС разобраться, почему растет популярность интернет-звонков.

Удобство и экономия

— Технологию VoLTE в Орловской области мы запустили еще летом 2019 года. С помощью этой бесплатной услуги можно звонить везде, где есть сеть LTE. Причем можно одновременно листать ленту в Instagram или читать новости, а чистота голоса собеседника при этом будет на уровне HD Voice. Это очень удобно. Кстати, одновременно с этим мы запустили технологию VoWiFi, она даёт возможность разговаривать по своему мобильному номеру даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть сеть Wi-Fi, например, в кафе или на парковках в полуподвальных помещениях. Технология WoWiFi позволяет экономить, особенно при нахождении в роуминге, где связь по обычной мобильной сети стоит дороже, чем дома.

В прошедшем году мы обновили телеком-оборудование на всех наших базовых станциях и запустили новые площадки LTE. Скорость нашего интернета выросла в среднем по области на 30 процентов, а также в два раза увеличилась емкость сети, что позволило абонентам находиться в стабильной зоне скоростного интернета в условиях повышенной нагрузки. В результате в начале 2022 года уже около 25% голосового трафика стало проходить в сети LTE — то есть жители Орла, являющийся абонентами МТС, стали чаще звонить через сеть LTE, потому что это удобно, — пояснил нам директора филиала МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Ситуации, в которых выручат интернет-звонки:

1. В месте большого скопления людей, например, на вокзале, сотовая сеть временами бывает перегружена звонками. Если в том же месте работает 4G-сеть или есть Wi-Fi, вы сможете поговорить по мобильному в обход загруженной сети 2G/3G.

2. Если при разговоре по смартфону вам надо зайти в мессенджер или открыть какой-то сайт, с помощью VoLTE вы сможете это сделать, не прерывая беседы.

3. В полуподвальных помещениях, где, например, часто размещаются кафе, могут быть сложности с приёмом сигнала сотовой сети, но может быть Wi-Fi и вы сможете позвонить с помощью VoWiFi.

4. За границей связь по обычной мобильной сети стоит заметно дороже, чем дома. Разговаривая же через бесплатный Wi-Fi, вы будете платить по обычным домашним тарифам.

Как это работает:

VoLTE — технология нового поколения, которая позволяет одновременно звонить через сеть 4G и пользоваться интернетом. Качество связи при использовании VoLTE намного выше, чем в сетях 3G/2G, а соединение происходит через 1,5–2 секунды. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные звонки — дополнительно ничего оплачивать не нужно.

Технология VoWiFi позволяет разговаривать даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но при этом есть сеть Wi-Fi.

Как подключить:

Интернет-звонки возможны, если технология VoLTE поддерживается телефоном абонента. При этом, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, а также в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE, а когда вы окажетесь в зоне Wi-Fi – надпись «VoWiFi».

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает VoWiFi и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов.