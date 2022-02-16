Орловское УФСИН помогло раскрыть сотни преступлений

Ведомство отчиталось о результатах своей работы в минувшем году.

Итоги деятельности за 2021 год подвели в управлении ФСИН России по Орловской области. Произошло это на расширенном заседании ведомственной коллегии. Участники заслушали и обсудили отчеты об оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. Как уточнили в пресс-службе УФСИН, с основным докладом выступил начальник управления полковник внутренней службы Владимир Волосевич.

Он отметил, что оперативная обстановка в учреждениях Орловской области на протяжении минувшего года оставалась управляемой. Не было допущено массовых беспорядков и побегов осужденных из-под охраны. По словам докладчика, всего по сравнению с предыдущим годом общая численность лиц, содержащихся в режимных учреждениях региона, снизилась до 3349 человек. В настоящий момент она составляет 68 процентов от установленного лимита.

«Эффективное обеспечение правопорядка, как на территории учреждений, так и за их пределами, невозможно без взаимодействия всех правоохранительных органов, — отметил Владимир Волосевич. — В 2021 году УФСИН России по Орловской области и подчиненными учреждениями приняты меры, направленные на повышение результатов в данной сфере деятельности. В рамках взаимодействия в 2021 году органам внутренних дел направлено 547 инициативных сообщений, оказано содействие в раскрытии 317 преступлений».

ИА «Орелград»