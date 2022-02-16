Орёл занял 32 место в рейтинге по качеству жизни

16.2.2022 | 14:52 Новости, Общество

В прошлом году Орёл занимал 35 место.

РИА новости опубликовали рейтинг регионов России по качеству жизни на 2021 год. Орёл в нём занял 32 место с итоговым баллом — 50.542. В прошлом году город находился на 35 позиции.

На первых местах в рейтинге — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Вот как расположить в рейтинге соседние области: Тульская — 20 место, Брянская — 36 место, Белгородская — 6 место (вошла в первую десятку), Воронежская — 12 место. В прошлом году Воронежская область входила в ТОП-10, но теперь из него выбыла. Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия и Тыва (последнее место).

Как сообщают РИА Новости, для составления рейтинга учитывались 67 показателей, «оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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