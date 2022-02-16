Под Орлом пассажир пострадал в результате лобового столкновения автомобилей

16.2.2022 | 12:56 Новости, Происшествия

Автомобиль ГАЗ перевернулся на трассе М-2 «Крым».

39-летний мужчина пострадал в результате лобового столкновения автомобилей на трассе М-2 «Крым». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в девять утра автомобиль «Рено Логан» ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода. В районе 344-го километра трассы М-2 «Крым» он выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ.

В результате столкновения автомобиль ГАЗ перевернулся, что привело к телесным повреждениям его пассажира. Сообщается, что пострадавший мужчина отказался от госпитализации.

ИА «Орелград»

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