Под Орлом пассажир пострадал в результате лобового столкновения автомобилей

Автомобиль ГАЗ перевернулся на трассе М-2 «Крым».

39-летний мужчина пострадал в результате лобового столкновения автомобилей на трассе М-2 «Крым». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в девять утра автомобиль «Рено Логан» ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода. В районе 344-го километра трассы М-2 «Крым» он выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ.

В результате столкновения автомобиль ГАЗ перевернулся, что привело к телесным повреждениям его пассажира. Сообщается, что пострадавший мужчина отказался от госпитализации.

ИА «Орелград»