При пожаре в Ливенском районе снова погиб человек

Пожарные обнаружили в сгоревшем доме тело 41-летней женщины.

В Ливенском районе второй день подряд обнаруживают тело местного жителя, погибшего при пожаре.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 19.06 поступило сообщение о возгорании дома в селе Свободная дубрава. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем по всей своей площади.

В результате, дом выгорел изнутри, а в нем было обнаружено тело 41-летней женщины. Причину пожара устанавливают специалисты. Напомним, прошлой ночью в поселке Совхозный Ливенского района погиб 55-летний мужчина.

ИА «Орелград»