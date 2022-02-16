При пожаре в Ливенском районе снова погиб человек

16.2.2022 | 13:09 Новости, Происшествия

Пожарные обнаружили в сгоревшем доме тело 41-летней женщины.

В Ливенском районе второй день подряд обнаруживают тело местного жителя, погибшего при пожаре.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 19.06 поступило сообщение о возгорании дома в селе Свободная дубрава. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем по всей своей площади.

В результате, дом выгорел изнутри, а в нем было обнаружено тело 41-летней женщины. Причину пожара устанавливают специалисты. Напомним, прошлой ночью в поселке Совхозный Ливенского района погиб 55-летний мужчина.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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