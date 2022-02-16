В Орле цены выросли на 9,1 процента, а зарплаты – на 1,9 процента

Статистики подвели итоги социально-экономического развития региона.

Орелстат представил доклад о социально-экономическом положении Орловской области. Документ был подготовлен на основании имеющихся данных за 2021 год. Так, из него следует, что уровень инфляции в регионе в минувшем году составил 9,1 процента – на такую величину выросли средние цены и тарифы на товары и услуги на потребительском рынке региона. При этом доходы населения росли, словно в зеркальном отражении. По подсчетам аналитиков, рост реальной заработной платы орловцев по итогам года составил 1,9 процента.

При этом в Орелстате подметили, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2020 года составляла 31 011 рублей, а по итогам 2021 года она поднялась до уровня 33 892 рубля. Таким образом, номинально рост зарплаты составил 9,2 процента, что сопоставимо с уровнем инфляции. Что касается других ключевых экономических показателей, то индекс промышленного производства в регионе, по предварительным данным, составил 111,6 процента.

При этом 21,2 процента снизился грузооборот автотранспорта, но на 17.5 процента возрос объем перевозок пассажиров автотранспортом. Оборот розничной торговли в Орловской области увеличился с 142,2 миллиарда рублей в 2020 году до 161 миллиарда в 2021 году. А вот объемы ввода в эксплуатацию жилья заметно сократились. Если в 2020 году в регионе было построено 440,3 тысячи жилых квадратных метров, то по итогам минувшего года показатель опустился до 308,3 тысячи «квадратов».

ИА «Орелград»