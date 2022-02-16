В Орле пресекли торговлю атрибутикой украинских экстремистов

Решение о запрете сайта с сомнительными товарами принял суд.

Вступило в силу решение, которое вынес Заводской районный суд города Орла в рамках рассмотрения дела по административному исковому заявлению прокуратуры. Последняя действовала в интересах неопределенного круга лиц и просила о признании информации, размещенной в интернете запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Как следует из материалов дела, крайне сомнительный ресурс был выявлен в ходе планового мониторинга.

Прокурорские работники из Орла проверяли исполнение требований законодательства об информации, а также проводили мероприятия по профилактике экстремизма при распространении информации в интернете. В результате был обнаружен сайт, на котором содержалась информация о реализации и возможности приобретения флагов Украинской повстанческой армии (УПА). Отметим, что украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 года признана экстремистской.

Как указала в иске прокуратура, вход на сайт был свободным. На его страницах был указан ассортимент «товара», его стоимость, параметры и характеристики, приведено описание атрибутики, указан порядок и стоимость доставки. Ознакомиться с содержанием интернет-ресурса мог любой пользователь Сети. Установить его владельца удалось.

Напомним, в России за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, ст. 20.3 КоАП РФ установлена административная ответственность. Кроме того, деятельность указанной выше организации на территории Российской Федерации запрещена. Учитывая все это, суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Ресурс по продаже экстремистской атрибутики предписано заблокировать.

ИА «Орелград»