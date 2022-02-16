В Орловской области перед судом предстанет организованная группа, укравшая 50 тонн комбикорма

Также у фигурантов изъяли оружие и наркотики.

Трое жителей Кромского района предстанут перед судом за кражу 50 тонн комбикорма. Также при обыске у мужчин были обнаружены оружие, боеприпасы и марихуана.

«По версии следствия, мужчина 1982 года рождения, действуя в составе организованной преступной группы, в которую входили его знакомые 1981 и 1984 г.р., являясь водителем организации, расположенной в Курской области, в период времени с конца января по май 2021 года, транспортировал на грузовом автомобиле комбикорм востребованных сортов (СПК-1 и СПК-2) из Кромского района на ферму в Курской области. Там он осуществлял неполные выгрузки комбикорма.

Затем, по договоренности с другими членами группы, мужчина приезжал к заранее подготовленному складскому помещению на территории пгт. Кромы, где они совместно осуществляли выгрузку оставшегося комбикорма на специально подготовленной площадке с целью его хранения, фасовки и дальнейшей реализации.

Всего трое жителей Кромского района, по версии следствия, действуя в составе организованной группы, в течение нескольких месяцев тайно похитили свыше 50 тонн комбикорма, причинив своими действиями имущественный ущерб организации на общую сумму более 1 млн 708 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по статьям «кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», и «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В настоящее время следствие подошло к концу, и дело передано в Кромской районный суд.

ИА «Орелград»