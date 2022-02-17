Банкротство проблемного застройщика продлили в Орле

Решение о продлении процедуры принял региональный арбитражный суд.

В Орловской области арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Домстрой». Конкурсным управляющим этой организации на рассмотрение суда был представлен отчет о результатах проведения конкурсного производства. К нему было приложено ходатайство о продлении указанной процедуры еще на четыре месяца. Управляющий мотивировал свою просьбу тем, что не все предусмотренные законом мероприятия выполнены.

Напомним, что инициатором банкротства «Домстроя» выступила публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В арбитраж она обратилась в августе 2019 года и попросила признать фирму несостоятельной. Банкротом «Домстрой» был признан в ноябре 2019 года, тогда же и было открыто конкурсное производство – изначально сроком на один год.

Широкой общественности указанная компания известна как застройщик одного из проблемных объектов. Фирма на условиях долевого участия граждан возводила двухсекционный трехэтажный жилой дом на улице Садовой в поселке Нарышкино, но довести работы до конца не сумела. Кстати, в 2021 году уже унитарная некоммерческая организация «Фонд Орловской области по защите прав граждан — участников долевого строительства» обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о намерении стать приобретателем прав «Домстроя» на земельный участок под недостроенным домом и прав на проектную документацию, чтобы затем «выполнить обязательства застройщика перед участниками строительства». Это заявление было удовлетворено.

Что касается ходатайства конкурсного управляющего, то оно тоже было удовлетворено. Суд продлил процедуру банкротства до 8 июня 2022 года и обязал управляющего не только завершить требуемые мероприятия, но и заранее представить отчет о результатах проведения конкурсного производства. Впрочем, не исключено, что летом вновь будет подано ходатайство о продлении срока процедуры.

ИА «Орелград»