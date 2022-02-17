Чиновники отдали две орловские школы в концессию

Концессионер получит около 2 миллиардов рублей на строительство объектов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил подчиненным заключить сразу два похожих концессионных соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования. В первом случае речь идет об общеобразовательной школе на 1225 мест по улице Родзевича-Белевича в Орле, во втором – об общеобразовательной школе на 1225 мест по улице Кузнецова в Орле. Как следует из губернаторских постановлений, целью реализации данных проектов является «создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором».

Сторонами концессионных соглашений являются концедент и концессионер. В качестве концедента выступает Орловская область, которая делегировала эти полномочия региональному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. В качестве концессионера в обоих случаях фигурирует общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола». Этой организации предстоит освоить немалые бюджетные средства.

Так, концессионные соглашения устанавливают обязательства концедента по финансированию части расходов на создание школ. Речь идет о капитальных грантах. Так, по договору о школе на улице Родзевича-Белевича предусмотрено, что в период создания объекта концессионного соглашения концедент осуществляет выплату концессионеру капитального гранта из областного бюджета в размере 849,669 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 841,173 миллиона. Аналогичные суммы прописаны и для школы на улице Кузнецова – грант в размере 849,669 миллиона рублей, в том числе 841,173 миллиона федеральных рублей.

При этом для первой из названных школ концессионное соглашение устанавливает обязательства концедента по выплате концессионеру плат в предельном размере 1,731 миллиарда рублей, для второй – в предельном размере 1,475 миллиарда. Концессионные соглашения будут действовать до 30 июня 2032 года, но сами школы должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2024 года. Способом обеспечения исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению является независимая гарантия, выданная иностранными или российскими банками или государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, либо договор страхования ответственности, заключенный со страховыми организациями.

Впрочем, в данном случае речь идет о корпорации ВЭБ.РФ, которая в июне 2021 года на ПМЭФ объявила о вхождении в капитал ООО «ПроШкола» (дочернее общество ГК «Просвещение») на существенную миноритарную долю. На сегодня ООО «ПроШкола» — это утвержденный правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям разрешено заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. Ранее Сбер также объявил о планах выступить в качестве ключевого финансового партнера ООО «ПроШкола» при реализации проектов по строительству школ через механизм концессии.

ИА «Орелград»