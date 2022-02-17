«Дворец железнодорожников» в Орле разрешили сохранить

Положительное заключение на проект капремонта выдали эксперты.

Областные власти обнародовали акт, составленный по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о Дворце культуры железнодорожников, построенном более полувека назад и расположенном в Орле на улице Привокзальной. Трио экспертов изучило научно-проектную документацию, разработанную в 2021 году компанией «Горпроект».

По мнению экспертов, проект отвечает всем требованиями законодательства в сфере культуры. Они выдали положительное заключение, по сути, одобрив проведение капитального ремонта здания и приспособление его к современному использованию. Добавим, что местом проведения экспертизы стал не только Орел, но и Санкт-Петербург, поскольку привлеченные эксперты живут в Северной столице. Так, председателем экспертной комиссии был Ян Губин, выпускник Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, кандидат искусствоведения.

Согласно исторической справке, Орловский железнодорожный вокзал был построен в 1868 году вдали от города. До 1865 года здесь был лес, и рядом располагалось только Московское шоссе. Все изменило строительство Московско-Курской железной дороги. Вокзалы в Орле и Курске были построены в одном, так называемом неоготическом стиле. Первоначально планировалось построить в Орле, а также в Туле и Курске типовое вокзальное здание для станции первого класса Московско-Курской железной дороги по проекту архитектора М.Г. Арнольда. Однако в итоге проект Арнольда был реализован только в Туле, в то время как для Орла и Курска император Александр II в марте 1866 года лично выбрал проект орловского архитектора Иосифа Тибо-Бриньоля.

«Старый вокзал был уничтожен в Великую отечественную войну, взорвано немецкими захватчиками в 1943 году, сохранилась только часть подвалов,- следует из акта экспертов. — Восстановлением орловского железнодорожного хозяйства, и до 1973 года самим вокзалом, руководил Петр Васильевич Казанцев (1911–1992), рожденный в Тамбове, являлся почетным гражданином города Орел. К восстановлению вокзала подошли комплексно. Архитектором С.И. Мхитаряном был разработан проект абсолютно новой Привокзальной площади. Здания проектировались в актуальном тогда стиле «сталинский ампир», а сама площадь должна была быть округлой формы. Архитектор Мхитарян брал пример с великих. Похожим образом организована, например, площадь Святого Петра в Ватикане. Одним из украшений нового здания вокзала стала колоннада по обе стороны от входа».

ИА «Орелград»