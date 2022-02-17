Наценки на продукты ограничили в Орле

Обязательства об ограничении наценок взяли на себя крупные торговцы.

Орловские ретейлеры добровольно приняли на себя обязательства об ограничении наценок на социально значимые продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС России по Орловской области. Решение принято по аналогии с федеральным уровнем. Ранее крупнейшие федеральные торговые сети страны взяли на себя аналогичные обязательства по предложению Федеральной антимонопольной службы. После этого в Орле, как и в столицах многих других регионов, прошло совещание с крупными региональными торговыми сетями и магазинами.

«Территориальное управление службы рассказало о положительном опыте реализации федеральными торговыми сетями инициатив по ограничению максимальных наценок на отдельные позиции ряда социально значимых продуктов питания, — говорят в УФАС. — Орловским ретейлерам было предложено оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе. При этом они самостоятельно определяют торговые позиции, временной период, предельный размер наценки».

Сообщается, что первыми о готовности ввести ограничения на наценки объявили торговые сети «Европа», «Линия» и «Оптовичок», а также отдельные крупные магазины компаний «Соседи» и «Мир вкуса». При этом предел наценок вводится не ко всем продуктам, а к определенному товарному ряду, указанному в постановлении правительства РФ. В УФАС уточнили, что речь идет об отдельных категориях таких товаров, как мясо кур, свинина, подсолнечное и сливочное масло, яйца, сахар, соль, чай, крупы и овощи из так называемого «борщевого набора».

«Ограничение в магазинах «Европа» и «Линия» действует с 10 февраля и бессрочно, — отметили в УФАС. — Ограничение в магазине «Атолл» введено с 10 февраля по 11 мая 2022 года, в магазине «Соседи» — с 10 февраля по 30 мая 2022 года».

ИА «Орелград»