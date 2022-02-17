Орловские налоговики решили проверить сотни сделок

17.2.2022 | 6:00 Новости, Экономика

Количество требований об истребовании документов увеличилось в Орле.

Орловская налоговая инспекция в этом году направила уже более 500 требований о предоставлении документов. Такие данные приводит ИФНС России по городу Орла. В ведомстве пояснили, что налоговый орган, проводящий проверку, вправе истребовать у проверяемого необходимые ему  документы. Этими вопросами в Орле занимается специальный отдел истребования документов налоговой инспекции.

Сообщается, что только за январь 2022 года сотрудниками этого подразделения от других налоговых органов было принято 612 поручений об истребовании документов о проверяемом налогоплательщике либо информации о конкретных сделках. На основании этого отдел, в свою очередь, направил проверяемым налогоплательщикам 572 требования о предоставлении документов и информации. Это на 46 требований больше, чем было выписано годом ранее.

«Инспекция ФНС России по городу Орлу напоминает, что непредставление или несвоевременное представление документов по требованию налогового органа признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьями 126 и 129 Налогового кодекса Российской Федерации», — заключают в ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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