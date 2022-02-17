Орловское МЧС советует отказаться от высоких каблуков и сковывающей одежды

На Орловщину надвигается оттепель и гололед.

По сообщению МЧС, в Орловскую область приходится оттепель, грозящая гололедом и высокой вероятностью происшествий.

«Стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью», — рекомендует МЧС.

Ожидается, что в дневное время температура может достигать пяти градусов выше нуля.

ИА «Орелград»