Пациентка орловской больницы сутки лежала на полу, не получая помощи

17.2.2022 | 16:00 Важное, Медицина, Новости

Дочь не могла дозвониться до матери и сама пробралась в медучреждение.

Пожилая пациентка Орловской областной клинической больницы сутки лежала на полу, не получая медицинской помощи. Об этом сообщил портал «Life DD» со ссылкой на дочь больной.

После публикации в федеральном СМИ история получила огласку, и Станислав Шувалов, глава областного депздрава, принес извинения родственникам потерпевшей. Следственный комитет и областная прокуратура, в свою очередь, объявили о начале проверок.

«В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение в Орловской областной клинической больнице  законодательства в сфере охраны здоровья. Также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, уполномоченных на решение вопросов организации в больнице оказания медицинской помощи гражданам. С привлечением органов контроля будет проверена своевременность и полнота оказания медицинской помощи женщине, находившейся на лечении в больнице. По результатам будут приняты меры реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград» 

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