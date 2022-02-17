Под Орлом простят долги покойникам

Власти Орловского муниципального округа определились с взиманием долгов.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в муниципальный бюджет. Чиновники имеют право в ряде случаев списывать долги, но такое решение в любом случае должно быть обоснованно. Кроме того, каждый такой случай будет рассматривать специально созданная комиссия. Соответственно, «прощать» долги в округе будут коллегиально. Документом предусмотрено несколько вариантов, при которых задолженность могут признать безнадежной к взысканию.

Прежде всего, это смерть должника. Если банк может попытаться взыскать непогашенный кредит с наследников умершего заемщика, то чиновники ничем подобным заниматься не будут. Но для этого администрация должна каким-то образом добыть свидетельство о смерти гражданина или решение суда, которым гражданин признан умершим. В случае с должниками – индивидуальными предпринимателями спектр основания для прощения догов гораздо шире.

Например, долг простят обанкротившемуся бизнесмену, имущества которого не хватит для покрытия его обязательств. В случае ликвидации ИП или организации задолженность также взыскиваться не будет. В ряде случаев решающее значение будет иметь время – чиновники не будут взыскивать долги, если с даты их образования прошло более пяти лет. О долге забудут, если приставы закроют исполнительное производство в связи с невозможностью его фактического исполнения.

ИА «Орелград»