Продажи света выросли в Орловской области

Энергетики отчитались о результатах своей производственной деятельности.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Орловской области, каковым является компания «Орловский энергосбыт», представил публичный отчет о результатах своей производственной деятельности за 2021 год. Как сообщает пресс-служба компании, за отчетный период времени число потребителей незначительно изменилось в сторону уменьшения. Однако при этом увеличилось количество клиентов — юридических лиц.

В целом доля указанной компании на розничном рынке Орловской области составила 84 процента. По сравнению с 2020 годом она осталась на прежнем уровне. А вот объем реализации электроэнергии на розничном рынке вырос – в целом за 2021 год он составил 2203 млн кВт*ч, что на 3,2 процента превысило показатель 2020 года. Этот рост специалисты объясняют увеличением потребления электроэнергии как населением, так и промышленными потребителями и индивидуальными предпринимателями.

«Работа в условиях пандемии требует от компании дальнейшего развития дистанционных каналов обслуживания клиентов, а также обеспечения безопасности посетителей и работников, которые напрямую взаимодействуют с ними, — рассказал гендиректор компании Юрий Юрьев. — Все больше клиентов – юридических лиц выбирают электронный документооборот, что позволяет им обмениваться юридически значимыми документами с гарантирующим поставщиком из любого места, где есть интернет. Переходят на электронное общение с «Орловским энергосбытом» и физические лица, понимая, что это надежно и быстро. За год количество пользователей личного кабинета физлиц увеличилось на 33 процента».

ИА «Орелград»