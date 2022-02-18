Санаторию «Орловчанка» дали последний шанс

Учреждению предложили представить новые доказательства своей невиновности.

В Орле близится к завершению рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного управлением ФАС России по Орловской области в отношении бюджетного учреждения «Детский санаторий «Орловчанка». Напомним, оно было заведено на основании материалов проверки, которую ранее провела Контрольно-счетная палата Орловской области. Последняя передала их в антимонопольную службу для дачи правовой оценки и принятия мер к виновным, если таковые найдутся.

Предметом изучения специально созданной комиссии УФАС является проведенный санаторием запрос котировок в электронной форме на закупку дезинфицирующих средств. Дело планировалось рассмотреть в январе 2022 года, но оно было отложено в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств. И вот на днях комиссия УФАС изучила представленные сторонами документы и усмотрела в действиях БУЗ «Детский санаторий «Орловчанка» признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении указанного запроса котировок.

Выразились они, по мнению антимонопольного органа, в «неотклонении заявок ООО «Савир» и ИП Корнеева, которые не соответствовали требованиям заказчика». Согласно ст. 48.1 Закона о защите конкуренции, перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела. В данном случае такое заключение будет принято в марте. Затем будет вынесено само решение. Санаторию «Орловчанка», по сути, дается последний шанс – антимонопольщики предложили учреждению в срок до 14 марта «представить пояснения, доказательства и доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, которые будут изложены в заключении».

ИА «Орелград»