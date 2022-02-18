В Орле полиция предупредила школьников об опасности сугробов

Сотрудники отдела ГИБДД провели профилактические мероприятия в школах.

Школьники Орла находятся под особым контролем Госавтоинспекции. С таким заявлением выступило региональное управление ГИБДД. В ведомстве напомнили, что ученики областной столицы после вынужденного карантина вновь сели за парты. Этим воспользовались сотрудники отделения по пропаганде безопасности дорожного движения, которое является структурным подразделением городского отдела ГИБДД. Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних они «в усиленном режиме проводят во всех образовательных учреждениях города профилактическое мероприятие «Проверка дорожной грамотности». Акция направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

«Прежде всего, полицейские обращают внимание ребят на ограниченную видимость и скользкую дорогу, акцентируют, что в городе образовалось много сугробов, проезжая часть дороги сужена, в связи с чем переход через эти сугробы заметно осложнятся, а для детей и вовсе опасен, — отмечают в региональном УГИБДД. — По сути, они становятся еще одной «ловушкой» на дороге. Стражи порядка объясняют, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, также возрастает и вероятность заноса машины, поэтому ребенку, переходя дорогу, необходимо хорошо оценивать обстановку и крайне важно использовать предметы со световозвращающими элементами».

Главная цель подобных уроков – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного участия ребенка в дорожном движении. Ведь юные пешеходы не всегда могут адекватно оценить дорожную обстановку. Согласно официальной статистике, в 2021 году в Орле произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. А только в январе текущего года было зарегистрировано шесть ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщил ранее начальник областного УГИБДД Александр Коршунов, в этих ДТП пострадали пять детей-пассажиров. Все они находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты. Телесные повреждения они получили по вине водителей-родителей, либо по вине других участников дорожного движения, которые нарушали ПДД.

ИА «Орелград»