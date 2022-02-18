В Орле рассказали о нарушениях при реализации нацпроектов

Недостатки выявила Контрольно-счетная палата Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит реализации нацпроектов на территории региона по итогам 2021 года. Были выявлены заметные нарушения и недостатки. Например, в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» не была обеспечена реализация проекта по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле» на сумму 85,07 миллиона рублей. Отметим, что в регионе было освоено только 71,6 процента средств, выделенных на проект «Современная школа».

В рамках реализации нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда» были необоснованно изменены существенные условия пяти контрактов. Речь идет о включении в договоры работ, которые изначально не предусматривались, и замене материалов. В результате цена контрактов оказалась снижена на 500 тысяч рублей. «В рамках реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации» заказчиками по четырем контрактам оплачено 74,9 миллиона рублей с нарушением срока исполнения контракта на 7-90 дней, что указывает на нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ», — говорится в отчете КСП.

Нарушение сроков было выявлено и при проверке реализации других национальных проектов, в том числе «Здравоохранения», «Культура» и «Демография». Так, аудиторы отметили неисполнение поставщиками и подрядчиками условий 50 контрактов по срокам поставки отдельных товаров, выполнения работ и оказания услуг. В двух случаях нарушение срока начала выполнения работ составило 35 и 212 дней, а сроки поставки товаров были нарушены на 5-147 дней. При этом по ряду нацпроектов «отсутствует информация о предъявленных и (не) исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), что указывает на признаки нарушения статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ. По 15 договорам отмечены факты неуплаты поставщиками неустойки на общую сумму 3,752 миллиона рублей.

ИА «Орелград»