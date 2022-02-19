Орловские чиновники отказались признавать госсельхозстанцию сельхозорганизацией

Упрямство чиновников сумел переломить только суд, защитивший права работника.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел примечательное дело по иску местного жителя, которому чиновники неправомерно отказали в праве на доплату к пенсии. Мужчина просил назначить ему такую выплату за 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве. Однако, как сообщила пресс-служба райсуда, в местном филиале Пенсионного фонда РФ мужчине было отказано. Чиновники сослались на отсутствие у заявителя необходимой продолжительности стажа работы в сельском хозяйстве.

Решение чиновников выглядит довольно алогичным. Свой отказ они обосновали тем, что мужчина работал на Орловской госсельхозстанция (Орловской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции им.П.И.Лисицына, ОПХ «Моховое», ГНУ Шатиловская СХОЗ, ГНУ Шатиловская СХОС ВНИИ ЗБК Россельхозакадемии). А это учреждение, по мнению чиновников, не относится сельскохозяйственным организациям, так как занимается научными исследованиями. Заявитель, напротив, полагает, что десятки лет проработал в сельском хозяйстве.

Он представил документы, доказывающие факт его работы шофером в период с 1960 по 1997 годы в отделении «Карнади» Орловской госельхозстанции. Несмотря на это, чиновники засчитали ему «сельскохозяйственный» стаж менее чем в четыре года. Однако суд установил, что на протяжении 37 лет мужчина был задействован «на работах, непосредственно связанных с производством сельскохозяйственной продукции, растениеводством и животноводством, осуществляя на постоянной основе работы по перевозке сельскохозяйственной продукции, непосредственно выполняя сельскохозяйственные работы».

Кроме того, суд указал, что Орловская госсельхозстанция занималась научными разработками в сфере именно сельского хозяйства, также она занималась и непосредственно сельским хозяйством – растениеводством и животноводством. «В госсельхозстанции осуществлялись все работы по производству сельскохозяйственной продукции, производству молока, откорму и выращиванию крупнорогатого скота, выращиванию зерновых культур», — отметил суд.

Следовательно, работа истца в спорный период проходила в сельскохозяйственном учреждении. В результате иск был удовлетворен, а мужчине суд насчитал сельскохозяйственный стаж более 40 лет. Это дает истцу право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу. Чиновники вправе попытаться в апелляции доказать, что сельхозстанция не является сельхозучреждением.

ИА «Орелград»