В Орле освоили только половину денег, выделенных на медицинские закупки

Оглашены результаты проверок торгов по приобретению лекарств и медизделий.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок товаров, работ и услуг, осуществленных в рамках реализации национальных проектов за истекший период 2021 года». Аудит был проведен с учетом представленной в КСП информации областного управления проектной деятельности и национальных проектов, а также сведений руководителей региональных проектов.

Сообщается, что всего в рамках национальных проектов в Орловской области в 2021 году было заключено 1369 контрактов (договоров) на общую сумму 4,082 миллиарда рублей. Доля конкурентных закупок составила 98,7 процента от их общего объема. Экономия, полученная при осуществлении закупок, за проверенный период 2021 года составила 3,1 процента, или 146,375 миллиона рублей, от начальной (максимальной) цены контракта.

Анализ отдельных закупок в рамках национальных проектов заставляет обратить на себя внимание. В частности, очень низкий процент освоения бюджетных средств был выявлен при проверке региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Все они входят в состав национального проекта «Здравоохранение».

«Так, по состоянию на 31 декабря 2021 года по закупкам медицинского оборудования и лекарственных препаратов для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний освоено 40,8 процента (73,362 миллиона рублей) от бюджетных обязательств, — говорится в отчете КСП. — На переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, освоено 53,7 процента средств (74,478 миллиона рублей), по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи освоено 19,5 процента средств (434,25 тысячи рублей)».

ИА «Орелград»