В Орле работники культуры остались без путевок в санатории

Причину неосвоения бюджетных средств назвали на обсуждении в горсовете.

Депутаты Орловского горсовета заслушали отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы». Как пояснили в пресс-службе городского парламента, информацию на заседании профильного комитета представила начальник городского управления культуры Лидия Осипенко. Она сообщила, что в 2021 год на реализацию мероприятий указанной программы было предусмотрено около 174 миллионов рублей. Эти деньги были предназначены для «более полного удовлетворения потребностей населения города Орла в услугах муниципальных учреждений культуры».

«При обсуждении вопроса председатель комитета Татьяна Малыгина обратила внимание на неиспользованные лимиты на выплаты работникам учреждений культуры, имеющим право на санаторно-курортное лечение, — рассказали в пресс-службе Орловского горсовета. — По словам начальника управления культуры администрации города, отсутствие заявок от работников на компенсацию стоимости путевки связано с пандемией короновирусной инфекции».

Однако деньги тратили на другие нужды. Так, бюджетные субсидии получил целый ряд муниципальных учреждений, в том числе Орловский городской центр культуры, Детский парк, ансамбль танца «Славица», муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. Бахтина и др. Кроме того, свыше 31 миллиона рублей было потрачено на выполнение майских указов президента, то есть на доведение средней зарплаты бюджетников до уровня средней зарплаты по региону. Отметим, что в данном случае средства мэрия получила из бюджета Орловской области.

ИА «Орелград»