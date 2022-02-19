Заработок орловских заключенных оказался вдвое ниже МРОТ

Приносящие громадную прибыль осужденные сами получают небольшие деньги.

Как уже сообщал «Орелград», в региональном управлении ФСИН России прошла ведомственная коллегия, на которой были подведены итоги деятельности за 2021 год. В своем докладе начальник ведомства Владимир Волосевич остановился и на вопросе трудоустройства заключенных. Он напомнил, что у многих осужденных на руках имеются иски о взыскании с них определенных сумм. Как правило, это ущерб, причиненный преступлением, который осужденные обязаны возместить потерпевшим. Порой, такие иски касаются оплаты медицинских услуг, ведь лечением потерпевших от рук заключенных занималось государство.

«В процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного преступлением, — отметил Владимир Волосевич. — В этих целях в прошедшем году продолжалось развитие производственной деятельности. В первую очередь решались вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе».

По его словам, были достигнуты высокие показатели в части привлечения к оплачиваемому труду осужденных, имеющих исполнительные документы. В свою очередь, это позволило увеличить их среднемесячную заработную плату до 6990 рублей. Объем перечисленных денежных средств по исковым требованиям в 2021 году составил 43 миллиона рублей.

«Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ, оказанных услуг составил 335,7 миллиона рублей, — добавили в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Чистая прибыль составила 35,6 миллиона рублей. Доля осужденных, привлеченных к труду, в среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, составила 99,7 процента. Во всех учреждениях отмечается рост данного показателя».

ИА «Орелград»