Фонд ЖКХ отметил Орловскую область

Госкорпорация позитивно оценила реализацию в регионе программы расселения.

В Орловской области из аварийных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в новые дома переехали 1070 граждан. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью Фонда ЖКХ. Речь идет о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В его рамках в регионах расселяются аварийные дома, признанные таковым до 1 января 2017 года. Деньги поступают по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Отметим, что свою информацию Фонд базирует на данных, которые ему представило правительство Орловской области. Согласно ей, в регионе с 2019 года расселено 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором и проживали указанные выше 1070 человек. На выполнение программных мероприятий из всех источников финансирования было направлено 567 миллионов рублей. В настоящее время на территории Орловской области аварийными признаны 225 многоквартирных домов площадью 78,2 тысячи квадратных метров. Из них лишь 137 зданий площадью 46,05 тысячи «квадратов» подлежат расселению в рамках национального проекта.

«В 2021 году установленные для Орловской области целевые показатели по площади расселяемого аварийного жилья и количеству переселяемых граждан достигнуты с перевыполнением: из домов, признанных непригодными для проживания, площадью 14,14 тысячи квадратных метров переехали 780 человек», — сообщает Фонд ЖКХ.

По данным правительства региона, в 2022 году предстоит расселить аварийные дома площадью не менее 2,9 тысячи квадратных метров. Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области также доложил Фонду, что «в прошлом году в регионе была организована работа по определению приоритетных участков под комплексную застройку в городе Орле. Реализация проектов позволит обеспечить безвозмездную передачу инвесторами (застройщиками) в собственность муниципалитета значительной площади жилья и использовать эти площади для расселения аварийных домов».

Комментируя озвученные данные, генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин отметил: использование механизма комплексного развития территорий жилой застройки при расселении аварийного жилищного фонда дает возможность региональным органам власти не только ликвидировать дома, признанные непригодными для проживания, и переселить из них граждан в благоустроенные квартиры, но и создать необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру.

ИА «Орелград»