Ливны станут доступнее для инвалидов

В городе появилась «дорожная карта» по повышению доступности объектов и услуг.

Власти второго по величине города Орловской области Ливны утвердили план мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. «Дорожная карта» разработана в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда», которая взяла старт в 2011 году. Она нацелена на оказание помощи инвалидам, обеспечение их интеграции в обществе. Цель – добиться того, чтобы такие люди не чувствовали себя ущемленными, не ощущали преграды в доступе к объектам инфраструктуры – учреждениям образования, культуры и спорта, торговли и питания.

«В рамках программы «Доступная среда» в городе стали доступны для инвалидов приоритетные объекты и услуги: поликлиники, аптеки, магазины и спортивные сооружения, банки, кинотеатры и прочие общественные учреждения, — говорится в преамбуле к «дорожной карте». — Все они были обязаны организовать пространство и доступ таким образом, чтобы инвалиды беспрепятственно могли получать товары и услуги».

Отметим, что в городе действует и соответствующая целевая программа. Принятие «дорожной карты», по большому счету, призвано систематизировать и конкретизировать эту работу. Согласно официальным данным, в школах Ливен обучаются 589 детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 75 — дети-инвалиды. Власти уверяют, что в город «поэтапно создаются условия для инклюзивного образования, проводятся работы по обеспечению архитектурной доступности объектов для инвалидов».

При этом они признают, что в Ливнах «остаются актуальными ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, требующие дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения». Так, острой является проблема трудоустройства инвалидов. Подбор вариантов работы для граждан с ограниченными по состоянию здоровья возможностями тоже ограничен в сиу ряда причин.

«Не происходит массового включения инвалидов в процесс систематических занятий физической культурой и спортом, — констатируют в мэрии. — Этому способствует неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, и недостаточное количество спортивных мероприятий, и отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре. Большинство учреждений культуры города Ливны также недоступны для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуют комплексного дооснащения техническими средствами адаптации, специальной литературой».

Система общественного транспорта нуждается в приобретении низкопольных автобусов, оснащенных специальным оборудованием для перевозки инвалидов. Эти и другие проблемы призвана помочь решить «дорожная карта».

ИА «Орелград»