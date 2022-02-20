 «Маслово» оштрафовали за «дикое поле»

Агропредприятие не исполнило земельное предписание Россельхознадзора.

Орловская агрокомпания «Маслово» понесла наказание за неисполнение предписания, обязывающего ввести в оборот заросшие участки земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Такому решению предшествовало сразу две проверки. В рамках первой из них сотрудники надзорного органа выявили три земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Платоновского сельского поселения Орловского района.

Анализ показал, что эта земля не вовлечена в сельскохозяйственный оборот, как того требует закон. Она фактически заброшена. По итогам проверки компании было выдано предписания, обязывающее ее ввести «дикое поле» в оборот. Предприятию был отведен на это определенный срок. В конце прошлого года сотрудники Россельхознадзора повторно посетили заброшенные участки, чтобы проверить, используются ли они по назначению. Проверка показала, что спорные участки не обработаны и не используются для сельскохозяйственного производства, следовательно, требования предписания не были выполнены.

«Для проведения внеплановой проверки у правообладателя земельных участков были истребованы документы, необходимые для осуществления должностным лицом возложенных полномочий, которые в установленные сроки представлены не были, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — По указанным фактам нарушения требований действующего законодательства в отношении собственника земельного участка составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд». В результате компания получила штраф в размере 50 тысяч рублей и несколько предупреждений.

ИА «Орелград»