Масштабы нестационарной торговли оценили в Орле

Количество павильонов выросло, а число киосков сократилось.

Администрация города Орла представила данные о масштабах нестационарной торговли в областном центре по итогам 2021 года. Речь идет о количестве небольших торговых объектов, в частности киосков и павильонов, в том числе остановочных. Согласно представленным данным, по состоянию на 1 января 2022 года в Орле насчитывалось 497 нестационарных торговых объектов. Из них 319 — это киоски, а 178 — павильоны.

«За 2021 год общее количество нестационарных торговых объектов возросло на семь единиц, — следует из отчета администрации областного центра. — При этом число киосков сократилось на четыре единицы за счет их демонтажа, а количество павильонов увеличилось на 11 единиц».

В мэрии также отмечают, что в минувшем году в целом потребительский рынок города Орла развивался неравномерно. Специалисты отрасли отмечают общую тенденцию замедления темпов роста объектов торговли и организаций общественного питания. В этом отношении ситуация с нестационарной торговлей выглядит достаточно стабильной.

Напомним, ранее сообщалось, что на начало 2022 года в Орле всего насчитывалось 3430 организаций розничной и оптовой торговли и предприятий общественного питания. Из них 2159 – это магазины, 543 — предприятия общественного питания, 497 — объекты нестационарной сети, 220 — объекты оптовой торговли и 11 ярмарок. За 2021 год торговая сеть в целом сократилась на 30 объектов, при этом количество нестационарных объектов, как уже было указано выше, увеличилось на семь единиц.

ИА «Орелград»