Орловщина ожидает прибытия 500 беженцев из ЛНР И ДНР

Обострение на границе Украины и непризнанных республик заставило людей покинуть свои дома

По предварительной информации прибывающих в регион разместят в 5 пунктах – санаториях «Орловчанка», «Ветерок», «Дубрава», «Солнышко» и «Березка». В настоящее время прорабатывается вопрос о расширении числа пунктов временного размещения. Тем временем в Ростовской и Воронежской областях введен режим ЧС в связи с наплывом беженцев.

Стоит отметить, что истерика и нагнетание развернутые в последнее время иностранными источниками могут усугубить ситуацию на границе с Российской Федерацией. Не надо быть аналитиком, чтобы понимать когда снаряды падают на территорию нашей страны, а таких фактов зафиксировано уже два в Ростовской области, то могут быть предприняты симметричные действия со стороны нашего государства.

С учетом бесконечных заявлений о готовящемся нападении на Украину и параллельном стягивании к границе России воинского контингента порядка 150 тысяч военнослужащих Украинской армии, постоянных обстрелов ДНР и ЛНР и роста провокационных заявлений Зеленского становится ясно, что грядет начало активной стадии по возвращению утраченных в результате территорий.

В МИД России считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идёт вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим. Американская и Украинские стороны не дают конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. В тексте документа отмечается, что для урегулирования ситуации нужно, чтобы Киев выполнял минские соглашения, а Запад прекратил накачивать страну оружием и отозвал оттуда всех своих инструкторов (по сообщениям в СМИ, страны, входящие в блок НАТО, поставляют оружие Вооружённым силам Украины ещё с 2014-го года. В финансовом исчислении общий объём полученного вооружения оценивается в 700 миллионов долларов). Уже на протяжении длительного времени в интернет-сообществах обсуждается информация о постоянных обстрелах ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.

Как недавно было отмечено экспертами, Россия последняя страна в Европе, которая хочет произнести слово «война». Отказ Украины от участия в переговорном процессе и поставки западом вооружения никак не согласуются попыткой мирно урегулировать конфликт.

Более того, даже сейчас когда Донбасс находится под обстрелом, Вооруженные силы РФ не принимают участия в конфликте. Наша страна пока ограничилась гуманитарной помощью и приемом беженцев. Однако, надо понимать, что терпение не бесконечно, и никто не допустит второй волны убийств мирного населения на Донбассе.

ИА «Орелград»

Фото ogtrk.ru