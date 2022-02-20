Орловская область поможет беженцам из ДНР и ЛНР

20.2.2022 | 16:31 Важное, Новости, Политика

В ближайшее время первые пятьсот беженцев переедут в Орловскую область. 

Орловская область готова оказать экстренную помощь женщинам и детям из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые покидают свою Малую Родину из-за возможного начала боевых действий.

По сообщению телеграмм-канала «Телеграммы из Орла», сейчас ожидается прибытие первых пятисот человек, которые будут размещены в детских лагерях «Орловчанка», «Солнышко» и других.

Зампред Правительства Орловской области генерал Владимир Ивановский лично возглавит штаб по работе с эвакуированными жителями Донбасса. Жители региона, в свою очередь, могут пожертвовать вещи, бытовую химию, продукты, лекарства и деньги. Для этих целей в ближайшее время будет открыт фонд помощи беженцам.

ИА «Орелград»

 

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