Орловская область поможет беженцам из ДНР и ЛНР

В ближайшее время первые пятьсот беженцев переедут в Орловскую область.

Орловская область готова оказать экстренную помощь женщинам и детям из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые покидают свою Малую Родину из-за возможного начала боевых действий.

По сообщению телеграмм-канала «Телеграммы из Орла», сейчас ожидается прибытие первых пятисот человек, которые будут размещены в детских лагерях «Орловчанка», «Солнышко» и других.

Зампред Правительства Орловской области генерал Владимир Ивановский лично возглавит штаб по работе с эвакуированными жителями Донбасса. Жители региона, в свою очередь, могут пожертвовать вещи, бытовую химию, продукты, лекарства и деньги. Для этих целей в ближайшее время будет открыт фонд помощи беженцам.

ИА «Орелград»