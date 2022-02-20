Внедрение «умных дорог» в Орле обернулось судом

В Орле оспорили интеллектуальный контракт на 240 миллионов.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление компании «Дорожный контроль» из Москвы к управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Истец просил о признании недействительным ненормативного правового акта, вынесенного госведомством. Предметом спора стал аукцион на оказание услуг по устройству интеллектуальной транспортной системы по организации дорожного движения в городе Орле.

Заказчиком на торгах выступало муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». А сами работы должны были быть выполнены в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы». Напомним, он входит в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это был электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 240 миллионов рублей. На участие в нем было подано две заявки, и обе были допущены для участия. Однако по результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия заказчика одну из них «отсекла», посчитав ее несоответствующей требованиям аукционной документации. Таким образом, остался только один участник, который и получил многомиллионный контракт.

Второй участник подал жалобу в УФАС, обвинив МКУ «Управление коммунальным хозяйством» в том, что оно само разработало документацию об аукционе, не соответствующую требованиям Закона №44-ФЗ. Антимонопольная служба рассмотрела это заявление, но не нашло в действиях муниципального учреждения никаких нарушений. Поэтому жалоба была признана необоснованной. Это решение УФАС «Дорожный контроль» и оспорил в суде, потребовав признать его незаконным и недействительным.

Арбитраж детально изучил условия аукциона. Было даже установлено, что МКУ «УКХ» обращалось в УМВД России по Орловской области за согласованием технического задания на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Орловской городской агломерации. После рассмотрения обращения УГИБДД направило «УКХ» замечания и предложения, которые были учтены при составлении аукционного задания. Суд нарушений тоже не нашел и отказал в удовлетворении заявленных требований. На это решение может быть подана жалоба в арбитражный апелляционный суд.

ИА «Орелград»