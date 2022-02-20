Вынесен приговор по делу о наезде на лежачего пешехода под Орлом

Виновник смертельного ДТП получил условный срок.

Решение по уголовному делу о смертельном ДТП вынес Дмитровский районный суд Орловской области. Перед ним предстал водитель, который угодил в довольно непростую ситуацию в августе 2021 года. Как следует из материалов дела, он на своем автомобиле в десятом часу вечера двигался по федеральной трассе «Москва – Кромы». Скорость движения была невысокой, порядка 53-56 км/ч. Однако в ходе расследования было установлено, что у автомобиля рулевое управление находилось в неработоспособном, хотя и в действующем состоянии. По мнению следствия, водитель знал об этом и не должен был выводить машину в путь, не исправив техническую неисправность.

Между тем, эта неисправность сыграла свою роль в происшествии. При движении свет фар неожиданно выхватил пешехода. Впрочем, мужчина не двигался по обочине, а лежал на проезжей части и смотрел на приближающийся к нему автомобиль. По версии следствия, водитель не мог его не заметить. А экспертиза показала, что времени было достаточно для того, чтобы избежать наезда на пешехода. Увы, все произошло совсем иначе. Водитель не смог вовремя выкрутить неисправный руль, и автомобиль переехал лежащего пешехода, в результате чего пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и виновным себя признал полностью. Он раскаялся в содеянном и попросил о применении особого порядка судебного разбирательства, дающего право на смягчение наказания. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. В качестве дополнительного наказания виновника смертельного ДТП на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»