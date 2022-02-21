На территории Орловской области введен режим ЧС регионального характера

Введение режима ЧС не предусматривает меры по остановке функционирования каких-либо объектов жизнеобеспечения, социального назначения.

Власти Орловской области официально объявили о введении в регионе режима ЧС. Как ранее сообщал «Орелград», этот вопрос сегодня обсуждался на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Глава региона подчеркнул, что принятое решение позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. В частности, речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда Правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения, в том числе, организации питания для беженцев в ПВР.

Принятое решение о вводе режима ЧС регионального характера направлено также на повышение ответственности должностных лиц и организаций. Губернатор подчеркнул, что введение режима ЧС регионального характера не предусматривает меры по остановке функционирования каких-либо объектов жизнеобеспечения, социального назначения», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»